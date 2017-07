Borse europee in rosso, a Londra rally di Paysafe

Luca Fiore 21 luglio 2017 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

Borse europee in negativo il day-after il meeting della Banca Centrale Europea. A Londra il Ftse100 quota in parità, il Dax perde lo 0,87%, il Cac40 lo 0,78 e l’Ibex lo 0,97 per cento.-5% tondo per Valeo dopo risultati semestrali sotto le stime mentre Vodafone sale dell’1,6% in scia di un fatturato che ha capitalizzato il buon andamento del mercato italiano e di quello spagnolo.+7,45% a Londra per Paysafe dopo che Blackstone e CVC Capital hanno messo sul piatto 3,71 miliardi per l’acquisizione della società.