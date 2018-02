Borse europee in rosso, Bofa spinge Deutsche Bank

Luca Fiore 19 febbraio 2018 - 17:55

MILANO (Finanza.com)

Complice anche l’assenza di Wall Street, l’ottava dei listini europei inizia all’insegna della debolezza. Le vendite si sono indirizzate in particolare sui titoli legati alle risorse di base e su quelli del comparto auto, penalizzato dalla notizia delle indagini delle autorità statunitensi per accertare se le vetture Mercedes, prodotte dalla tedesca Daimler (-2,06%), sono state equipaggiate con un software che ha agevolato il passaggio dei test sulle emissioni.Parità invece per un comparto bancario in cui spicca il +2,1% di Deutsche Bank in scia dell’innalzamento dell’outlook e del prezzo obiettivo annunciato da Bank of America Merrill Lynch.Londra ha terminato in rosso dello 0,64% (7.247,66 punti), Francoforte si è fermata a 12.385,60 (-0,53%), Parigi a 5.256,18 (-0,48%) e Madrid a 9.806,20 ( -0,26%).