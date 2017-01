Borse europee in rosso, Allianz penalizzata dai rumor

Luca Fiore 30 gennaio 2017 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Avvio di settimana negativo per i listini europei dopo le tensioni innescate dai primi provvedimenti del neo-presidente Trump in materia di immigrazione. A metà seduta il FTSE100 segna un rosso dello 0,72% e il Dax scende dello 0,79%. Calo di circa un punto percentuale per Cac40 (-0,95%) e Ibex (-0,98%).



A Francoforte Allianz arretra dell’1,7% dopo le indiscrezioni sull’acquisizione dell’australiana QBE mentre Software AG (+6,39%) capitalizza le promozioni a “buy” annunciate da HSBC e UBS.



In attesa del dato complessivo, la cui pubblicazione è prevista per le 14, le prime indicazioni sull’andamento dell’inflazione tedesca indicano che, per la prima volta dal 2012, potrebbe essere superata quota 2%.



Prima dell’avvio delle contrattazioni a New York, sarà anche la volta degli aggiornamenti su spese e redditi della prima economia mentre alle 16 l’appuntamento è con l’indice dei compromessi immobiliari.