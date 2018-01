Borse europee in positivo, ottavo rialzo consecutivo per Milano

Luca Fiore 12 gennaio 2018 - 18:03

MILANO (Finanza.com)

L’accordo per la formazione di un nuovo governo targato Merkel spinge la moneta unica e i listini del vecchio continente. Oggi il cambio tra la moneta unica e il biglietto verde è salito fino a 1,21468, nuovo massimo dal dicembre 2014.A Francoforte il Dax si è fermato a 13.245,03 punti, +0,32% rispetto al dato precedente, il francese Cac40 ha chiuso a 5.517,06, +0,52%, il Ftse100 a 7.778,64, +0,20%, e l’Ibex a 10.462,40, +0,26%.+0,53% per il nostro Ftse Mib che all’ottava seduta consecutiva di rialzo (non accadeva da due anni) si è fermato a 23.429,80, livello maggiore dall’agosto 2015.Questa sera la canadese DBRS tornerà a pronunciarsi sul merito creditizio del Belpaese, un anno dopo il declassamento da “A” a “BBB”. “Il sensibile miglioramento del quadro macro –rileva Vincenzo Longo di IG - potrebbe essere apprezzato dall’agenzia di rating, anche se appare difficile che ci sia un miglioramento del merito creditizio a meno di due mesi dal voto”.