Borse europee in positivo, nel pomeriggio focus su BoC e Yellen

Luca Fiore 12 luglio 2017 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

Il comparto energetico (+1,39%) e i titoli legati alle risorse di base (+1,3%) spingono i listini europei, tutti in positivo a metà seduta: Londra e Parigi salgono rispettivamente dello 0,92 e dello 0,9%, Francoforte segna un +0,64% e l’Ibex guadagna mezzo punto percentuale.Sul listino della City Burberry sale dell’1,96% in scia del +3% registrato dal fatturato mentre la catena di pub JD Wetherspoon (-1,26%) è penalizzata dall’andamento delle vendite del secondo trimestre. +3% per Zalando, su cui Societe Generale (+1,54%) ha avviato la valutazione con giudizio “buy”.Indicazioni positive quelle arrivate dal tasso di disoccupazione britannico, sceso dal 4,6 al 4,5 per cento (nuovo minimo dal 1975), e dalla produzione industriale di Eurolandia, salita dell’1,3% mensile a maggio.Alle 16 la Bank of Canada dovrebbe annunciare un incremento del costo del denaro dallo 0,5 allo 0,75 per cento e inizierà l’audizione di Janet Yellen alla Camera. In serata sarà diffuso il Beige Book, il report sullo stato dell’economia elaborato dalla Fed.