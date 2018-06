Borse europee in positivo, banche centrali protagoniste nel pomeriggio

Luca Fiore 20 giugno 2018 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Tornano gli acquisti sui listini europei: a metà seduta Londra guadagna l’1,23%, Francoforte lo 0,51% e Parigi lo 0,46%. A spingere gli acquisti sono i titoli del comparto bancario (+1,2% per lo Stoxx), galvanizzato dalle indicazioni circa una impostazione più accomodante della Banca Centrale Europea nella gestione dei crediti deteriorati (NPL), e quelli legati alle risorse di base (+2,09%).A livello di singole performance, spicca il +7,9% di Colruyt e il –4,86% di Berkeley dopo la presentazione dei conti. La danese Maersk avanza dell’1,76% in scia della nomina di Carolina Dybeck Happe alla carica di Chief financial officer.Nella seconda parte, a Sintra, in Portogallo, sono previsti gli interventi di Philip Lowe (Reserve Bank of Australia), Mario Draghi (BCE), Haruhiko Kuroda (Bank of Japan) e Jerome Powell (Fed).