Borse europee in positivo, Peugeot ai massimi da 10 anni

Luca Fiore 24 luglio 2018 - 18:00

MILANO (Finanza.com)

Le indicazioni in arrivo dai conti societari permettono alle borse europee di chiudere con il segno più. A Londra il Ftse100 si è fermato a 7.709,05 punti, +0,7% sul dato precedente, Francoforte ha terminato a 12.689,39, +1,12% e Parigi a 5.434,19 punti, +1,04%.Nel comparto auto spicca in particolare il +14,88% di PSA Peugeot grazie ad utili sopra le stime. Giornata di conti, e di guadagni, anche per UBS (+4,32%) che nel secondo trimestre ha segnato un risultato netto in aumento del 9%.