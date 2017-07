Borse europee in positivo, HSBC sfrutta la promozione di MS

Luca Fiore 3 luglio 2017 - 13:27

MILANO (Finanza.com)

Bancari ed energetici spingono al rialzo i listini europei nella prima seduta dell’ottava. A Londra il Ftse100 sale dello 0,32%, il Dax avanza dello 0,65% e l’Ibex segna un +0,89%. Guadagno di un punto percentuale tondo per il Cac40.+1,59% per lo Stoxx Europe 600 Banks che capitalizza la conferma da parte di JPMorgan della valutazione “overweight” sul comparto. Spicca HSBC (+1,53%), promossa da Morgan Stanley.Il ritorno del Brent sopra quota 49$ e l’accordo da quasi 5 miliardi di dollari tra Total (+1,8%)e l’Iran sta invece favorendo gli energetici (+1,44%).Dopo le indicazioni positive arrivate dagli indici PMI di Cina (Caixin) e Zona Euro (a 50,4 e 57,4 punti), per quest’ultimo si tratta del livello maggiore da oltre sei anni, è stata la volta dei tassi di disoccupazione di Italia e Zona Euro: il primo è salito dall’11,2 all’11,3 per cento mentre il secondo si è confermato al 9,3%.Nella seconda parte attenzione agli aggiornamenti statunitensi su PMI e ISM e sulle spese per costruzioni.