Borse europee in parità, pesa andamento del comparto auto

Luca Fiore 8 novembre 2017 - 17:59

MILANO (Finanza.com)

Comparto auto e banche penalizzano i listini europei. La proposta di nuovi target per le emissioni ha fatto perdere al settore automotive l’1,3% mentre conti trimestrali hanno penalizzato (-0,21%) gli istituti di credito. Incremento di mezzo punto percentuale per i titoli legati alle commodity (+0,48%), spinti dal +17,2% messo a segno dalle importazioni cinesi ad ottobre (consenso +16%).Chiusura di seduta in parità per Francoforte (+0,02% a 13.382,42 punti) e Madrid (-0,02% a 10.228,70), Londra ha guadagnato lo 0,22% a 7.529,72 punti mentre Parigi è scesa dello 0,17% a 5.471,43 punti.Tra i bancari, spicca il -3,16% del Credit Agricole, che nel terzo trimestre ha registrato un calo degli utili del 43% a 1,07 miliardi di euro. I ricavi sono saliti del 22% a 4,58 miliardi. A livello patrimoniale, il Core tier one ratio si è attestato al 12%.-0,86% per Marks & Spencer che ha chiuso la prima metà dell’esercizio con un utile lordo “adjusted” di 219,1 milioni di sterline, contro i 231,3 milioni di un anno prima. Il dato è maggiore dei 201 milioni stimati dagli analisti. Il Chief Financial Officer della società, Helen Weir, ha annunciato di voler lasciare la società.Sul listino olandese, Ahold Delhaize ha guadagnato il 5,13% grazie a dati migliori delle stime e all’annuncio di un nuovo piano di buyback.