Borse europee in ordine sparso, Milano in evidenza

Luca Fiore 11 gennaio 2018 - 18:21

MILANO (Finanza.com)

Chiusura contrastata per le borse europee: segno meno per Francoforte (-0,59% a 13.202,90 punti per il Dax) e Parigi (-0,29% a 5.488,60 del Cac40), parità per il listino spagnolo (+0,07% a 10.435,20) e lieve segno più della borsa londinese (+0,19% a 7.762,90). La performance migliore è stata registrata a Milano dove il Ftse Mib, spinto da Saipem (+3,65%) e Stm (+2,2%), ha segnato un +0,64% a 23.305,30 punti.