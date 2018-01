Borse europee in ordine sparso

Luca Fiore 18 gennaio 2018 - 18:08

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in ordine sparso per le borse europee. A Francoforte il Dax è salito dello 0,74% a 13.281,40 punti mentre il francese Cac40 si è fermato a 5.494,80 (+0,02%). Segno meno per Madrid e Londra, in calo rispettivamente dello 0,4 e dello 0,32 per cento a 10.432,70 e 7.701 punti.