Borse europee in lieve territorio positivo, Pearson crolla dopo il taglio dell’outlook

Luca Fiore 18 gennaio 2017 - 18:07

MILANO (Finanza.com)

Chiusura di seduta di poco sopra la parità per l’azionario del Vecchio continente: segni più per Londra e Francoforte che hanno rispettivamente terminato a 7.247,61 (+0,38%) e a 11.599,39 punti (+0,51%) mentre Parigi (4.853,40, -0,13%) e Madrid (9.386,20, -0,09%) non hanno fatto registrare variazioni di rilievo. A Londra seduta da dimenticare per Pearson (-27,57%) dopo il taglio dell’outlook per i prossimi due anni.