Borse europee in lieve calo, Richemont spinge i titoli del lusso

Luca Fiore 12 gennaio 2017 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta all’insegna della lateralità per le borse europee all’indomani dell’attesissima conferenza stampa del neo presidente statunitense Donald Trump. In corrispondenza del giro di boa, Londra perde lo 0,1%, il Cac40 non fa segnare variazioni e il Dax arretra dello 0,41%. Lieve segno più dell’Ibex, in aumento dello 0,2%.



Rosso di oltre 2 punti percentuali per il comparto healthcare, particolarmente preso di mira da Trump. Bene invece i titoli del lusso, spinti dal +8,25% Richemont dopo i dati sulle vendite del quarto trimestre 2016.



Nel comparto retail, +1,2% di Marks & Spencer che ha confermato la guidance sull’esercizio fiscale e -2,27% di Tesco che ha annunciato vendite in aumento dello 0,7% nel periodo natalizio.



Per quanto riguarda i dati macro, indicazioni sopra le stime dai dati sulla produzione industriale in Italia e Zona Euro, cresciuti rispettivamente dello 0,7 e dell’1,5 mensile a novembre. Nel corso della seconda parte riflettori puntati sui dati statunitensi relativi nuove richieste di sussidio di disoccupazione e prezzi delle importazioni.