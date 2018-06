Borse europee in attesa di notizie da Washington

Luca Fiore 13 giugno 2018 - 17:55

MILANO (Finanza.com)

Mercati europei chiudono piatti in attesa del responso della due giorni di riunioni della Federal Reserve. L’istituto con sede a Washington, che fornirà le nuove stime su crescita e inflazione, dovrebbe alzare il costo del denaro di 25 punti base portandolo all’1,75-2 per cento.A Francoforte il Dax ha terminato in rialzo dello 0,38% a 12.890,58 punti mentre Parigi e Londra non hanno fatto registrare variazioni: la prima ha chiuso a 5.452,73 (-0,01%) e la seconda a 7.703,71 punti (0%).