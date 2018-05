Borse europee deboli, tonfo per la danese Genmab

Luca Fiore 28 maggio 2018 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Oltre a Milano (-3%), le tensioni in arrivo dal nostro Paese penalizzano anche l’avvio di ottava di Francoforte (-0,13%) e Parigi (-0,22%) mentre Londra quota di poco sopra la parità (+0,18%).Tensioni politiche interne spingono al ribasso anche Madrid, in calo dello 0,6%.Sul listino elvetico LafargeHolcim segna un +0,42% dopo la notizia della chiusura degli uffici di Zurigo e Parigi e il conseguente taglio di 200 posti di lavoro. -18,59% invece per la danese Genmab dopo l’annuncio dello stop ad alcuni studi sul carcinoma polmonare.