Borse europee deboli, l’outlook dietro il tonfo di Dialog Semiconductor

Luca Fiore 7 novembre 2017 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta all’insegna della debolezza per le piazze finanziarie europee. A metà giornata il listino della City, il Ftse100, scende dello 0,23%, l’indice spagnolo perde lo 0,34% e quello francese arretra dello 0,12%. Perfetta parità per la borsa di Francoforte.A livello settoriale, spicca il +1,09% del comparto energetico, spinto dalla risalita del greggio a livelli che non si vedevano da due anni. In particolare evidenza Tullow Oil (+2,99%). Sul listino tedesco Dialog Semiconductor perde il 7,4% dopo la diffusione di un outlook improntato alla cautela mentre a Copenaghen il titolo Pandora (-1,2%) paga pegno all’annuncio che gli utili annui si posizioneranno nella parte bassa della guidance.Per quanto riguarda gli appuntamenti del giorno, la Reserve Bank of Australia, come da attese, ha confermato il costo del denaro all’1,5% mentre la produzione industriale tedesca ha deluso con un -1,6% mensile. Sopra il consenso i prezzi delle abitazioni britanniche (+0,3% mensile) e le vendite al dettaglio italiane e di Eurolandia (+0,9% e +0,7%).Nella seconda parte, dagli Stati Uniti arriveranno gli indici delle offerte di lavoro (JOLTS, Job Openings And Labor Turnover Summary) e del sentiment dei consumatori (IBD/TIPP, Investor's Business Daily e TechnoMetrica Institute of Policy and Politics).