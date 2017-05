Borse europee deboli il day-after l’affermazione di Macron

Luca Fiore 8 maggio 2017 - 18:06

MILANO (Finanza.com)

Prese di beneficio per le borse europee all'indomani dell'affermazione di Emmanuel Macron nelle presidenziali francesi. In perfetto stile “buy the rumor, sell the news", a Londra il Ftse100 ha terminato sostanzialmente piatto a 7.300,86 punti (+0,05%), il Dax s è fermato a 12.694,55 (-0,18%), il Cac40 a 5.382,95 (-0,91%) e l’Ibex a 11.096,30 (-0,35%).



La maglia nera del listino francese è legata alla performance del comparto bancario (-0,66% del Credit Agricole, -2,53% di Societe Generale, -1,53% di BNP Paribas) mentre le indicazioni in arrivo da Pechino (contrazione per le importazioni di minerale di ferro) hanno penalizzato BHP Billiton (-1,47%), Rio Tinto (-1,36%) e Anglo American (-1,06%).



Tra le performance peggiori troviamo quella di Postnl (-5,99%) dopo la presentazione di conti dei primi tre mesi.