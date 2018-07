Borse europee deboli, crollo di Playtech dopo il warning

Luca Fiore 2 luglio 2018 - 17:57

MILANO (Finanza.com)

L’instabilità politica in Germania e le “solite” tensioni commerciali penalizzano i listini europei in avvio di ottava (e di trimestre). Il Ftse100 ha segnato un rosso dell’1,17% fermandosi a 7.547,85 punti, il Dax è sceso dello 0,55% a 12.238,17 e il Cac40 dello 0,88% a 5.276,76.A Parigi Carrefour ha segnato un rosso dello 0,94% nel giorno dell’accordo strategico con l'inglese Tesco (-0,23%). L'intesa riguarda le relazioni delle due insegne con i fornitori così come l'acquisto comune di prodotti a marchio proprio, al fine di abbassare i loro costi di acquisto, migliorare l'assortimento e aumentare la loro competitività nel settore retail.Tonfo per la britannica Playtech (-22,82%) in scia del warning sui conti. Volkswagen (-0,79%) investirà 1 miliardo di euro nello sviluppo di nuovi modelli destinati al mercato indiano mentre Nestle (+0,7%), stando alle indiscrezioni, sarebbe in trattative per acquistare una quota di maggioranza in Champion Petfoods, produttore canadese di cibo per animali domestici .