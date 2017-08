Borse europee deboli, acquisti sui minerari a Londra

Luca Fiore 7 agosto 2017 - 13:24

MILANO (Finanza.com)

Il calo della produzione industriale tedesca, -1,1% mensile a giugno, e le tensioni in arrivo dal fronte geopolitico favoriscono la prudenza sui listini europei. A metà seduta Parigi e Madrid quotano in parità, il FTSE100 segna un +0,12% e il Dax arretra dello 0,42%.A spingere il listino londinese è un comparto minerario che capitalizza il rialzo del prezzo cinese del minerale di ferro (+2,33% di Anglo American, +1,92% di BHP Billiton e +1,02% di Rio Tinto).Acquisti anche su Renault (+0,71%), che ha firmato un accordo per creare una joint venture in Iran, mentre PostNL perde il 5,26% dopo aver annunciato che l’utile 2017 si attesterà nella parte bassa della guidance.