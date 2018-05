Borse europee deboli, Genmab in rosso del 20%

Luca Fiore 28 maggio 2018 - 17:59

MILANO (Finanza.com)

Oltre a Milano (-2,08% a 21.932,69 punti), le notizie in arrivo dal nostro Paese penalizzano anche l’avvio di ottava di Francoforte (-0,58% a 12.863,46) e Parigi (-0,61% a 5.508,93).Tensioni politiche interne anche a Madrid, dove l’Ibex ha perso lo 0,63% a 9.764,40 punti. La presidenza del Congresso dei deputati ha fissato per venerdì 1° giugno il voto sulla mozione di sfiducia presentata dal PSOE, il partito socialista, contro il premier Mariano Rajoy. Lieve segno più per Londra, salita dello 0,18% a 7.730,28.A livello di singole performance, LafargeHolcim ha segnato un -0,08% dopo la notizia della chiusura degli uffici di Zurigo e Parigi e il conseguente taglio di 200 posti di lavoro. -20,07% invece per la danese Genmab dopo l’annuncio dello stop ad alcuni studi sul carcinoma polmonare.