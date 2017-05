Borse europee deboli, Carrefour positiva dopo rumor su cambio vertici

Luca Fiore 29 maggio 2017 - 12:50

La debolezza del comparto energetico continua a penalizzare l’azionario europeo. Nella prima seduta dell’ottava il Dax quota in perfetta parità, il Cac40 scende dello 0,07% e l’Ibex segna un -0,2%. Londra, come del resto anche Wall Street, resta chiusa per festività.



Domani, alla riapertura, il titolo International Airlines Group potrebbe risentire del guasto al sistema informatico che ha colpito British Airways nel corso del fine settimana. A Madrid l’azione perde il 2,24%.



Segno più invece per la francese Carrefour (+1,62%): secondo indiscrezioni, l'Amministratore delegato di Fnac-Darty, Alexandre Bompard, potrebbe prendere il posto dell'attuale Ceo Georges Plassat.



Per quanto riguarda le indicazioni macro del giorno, ad aprile la massa monetaria M3 della Zona Euro è cresciuta del 4,9% annuo (+5,2% per gli analisti) e i prestiti concessi al settore privato sono cresciuti del 2,4% annuo (consenso +2,5%).