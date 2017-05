Borse europee deboli, -3,86% per Telefonica

Luca Fiore 11 maggio 2017 - 18:02

MILANO (Finanza.com)

Chiusura all’insegna della debolezza per le borse europee: a Parigi il Cac40 si è fermato a 5.383,42 punti (-0,32%), il Dax a 12.711,06 (-0,36%) e l’Ibex è sceso dell’1,57% a 10.861,40.



Parità del Ftse100 (+0,02% a 7.386,63 punti) nel giorno in cui la Bank of England (BoE), con una maggioranza 7-1, ha confermato il costo del denaro allo 0,25%.



Sul listino spagnolo spicca il -3,86% di Telefonica che nonostante un utile “core” in aumento del 4,8% nei primi tre mesi, ha pagato pegno all’andamento dell’indebitamento.