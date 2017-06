Borse europee chiudono sopra la parità

Luca Fiore 1 giugno 2017 - 18:04

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in leggero rialzo per l’azionario europeo. A Londra il Ftse100 si è fermato a 7.543,77 punti, +0,32%, il Dax ha chiuso a 12.664,92, +0,4%, e il Cac40 a 5.318,67, +0,66%. Parità per l’Ibex a 10.881 punti (+0,01%).