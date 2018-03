Borse europee chiudono positive, Nex vola su interessamento del CME Group

Luca Fiore 16 marzo 2018 - 17:58

MILANO (Finanza.com)

Chiusura di settimana con il segno più per le borse europee: Il Ftse100 ha terminato in rialzo dello 0,34% a 7.164,14 punti, il Dax è salito dello 0,36% a 12.389,58 e il Cac40 dello 0,29% a 5.282,75. La performance migliore è stata registrata a Madrid, dove l’Ibex si è fermato a 9.761, +0,79% sul dato precedente.A Londra spicca il +31,84% di Nex Group in scia dell’interessamento del CME Group mentre sul listino di Francoforte Linde ha segnato un -2,83% dopo la decisione della Commissione europea di sospendere la revisione sulla fusione da quasi 88 miliardi di dollari con la rivale americana Praxair.