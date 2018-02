Borse europee chiudono miste, rally per Glencore dopo i conti

Luca Fiore 21 febbraio 2018 - 17:55

Chiusura in ordine sparso per le borse europee: segno meno per Madrid (-0,73% a 9.823,30 punti) e Francoforte (-0,14% a 12.470,49), acquisti a Parigi (+0,23% 5.302,17) e Londra (+0,48% a 7.281,57). Sul listino della City spicca il +2,76% di Lloyds Banking Group che, nonostante un utile inferiore alle stime, ha capitalizzato un nuovo piano di buyback da 1 miliardo di sterline e l’incremento della cedola.Acquisti anche su Glencore (+5,24%) che ha archiviato il 2017 con un utile netto, stando ai risultati preliminari, di 5,78 miliardi di dollari, in netto miglioramento rispetto ai 1,38 miliardi registrati nel 2016.A Parigi Orange ha segnato un +0,15%. La società ha terminato l’esercizio con vendite per 41,09 miliardi di euro, contro i 40,92 miliardi precedenti, e un utile netto di 1,91 miliardi, -35% su un anno prima. L’Ebitda “adjusted”, che dal computo esclude le componenti straordinarie, è salito a 12,82 miliardi, contro i 12,68 miliardi precedenti e al di sopra dei 12,79 miliardi del consenso. La società ha confermato l’outlook 2018.Dopo le indicazioni relative il PMI servizi di Eurolandia (56,7 punti) e il tasso di disoccupazione britannico (4,4%), nella secondo parte è stata la volta dei PMI statunitensi (55,9 punti sia per il manifatturiero, sia per l’indice del terziario) e dell’indice che misura l’andamento delle vendite di case esistenti (5,38 milioni).In serata focus sulle minute dell’ultima riunione del FOMC, il braccio operativo della Federal Reserve.