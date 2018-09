Borse europee chiudono miste la prima seduta dell’ottava

Luca Fiore 3 settembre 2018 - 17:56

MILANO (Finanza.com)

Con Wall Street chiusa per festività (negli Stati Uniti si celebra oggi il Labour Day), le borse europee chiudono la prima seduta della settimana in ordine sparso in una seduta caratterizzata dalle tensioni commerciali e dalle preoccupazioni sulla tenuta delle economie emergenti.A livello settoriale la minaccia di dazi ha penalizzato il comparto auto, in calo di oltre 1 punto percentuale, mentre per quanto riguarda le singole performance spicca il –21,41% della britannica Dechra Pharmaceuticals che, a margine della presentazione del bilancio, ha annunciato l’adozione di piani di emergenza in vista di una “hard Brexit”.A Londra il Ftse100 ha terminato in rialzo dello 0,97% a 7.504,6 punti mentre Cac40 e Dax hanno fatto segnare un andamento speculare: +0,13% per l’indice francese (5.413,80) e -0,14% di quello tedesco (12.346,41).In agenda macro le indicazioni relative il PMI di Zona euro (54,6 punti) e Regno Unito (52,8 punti).