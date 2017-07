Borse europee chiudono l’ottava in parità

Luca Fiore 14 luglio 2017 - 18:02

MILANO (Finanza.com)

Chiusura di ottava in sostanziale parità per gli indici azionari europei, in calo nella seconda parte dopo un avvio di earning season statunitense con qualche mugugno.A Londra il Ftse100 ha terminato in rosso di mezzo punto percentuale (-0,47%) a 7.378,39 punti mentre Dax (-0,08% a 12.631,72), Cac40 (invariato a 5.235,31) e Ibex (-0,03% a 10.655,10) hanno tutti terminato in parità.A Stoccolma, Skanska ha perso il 6,15% dopo aver annunciato svalutazioni di alcuni progetti mentre sul listino della City AstraZeneca (-0,29%) ha pagato pegno ai rumor sul possibile addio del CEO.