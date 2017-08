Borse europee chiudono in rosso, seduta da dimenticare per ProSiebenSat.1

Luca Fiore 29 agosto 2017 - 18:01

MILANO (Finanza.com)

Il nuovo lancio missilistico da parte della Corea del Nord innervosisce gli investitori spingendo al ribasso i listini europei. A Francoforte il Dax ha terminato con un -1,46% a 11.945,88 punti, -0,94% del Cac40 a 5.031,92 e -0,91% dell’Ibex a 10.192,60. Londra, chiusa ieri per festività, ha segnato un -0,87% a 7.337,43 punti.Sul listino tedesco, seduta da dimenticare per ProSiebenSat.1 , in calo del 14,53%. Nonostante ricavi trimestrali in aumento del 9% a 962 milioni di euro, il giro d’affari delle attività televisive in lingua tedesca ha segnato un -2% e la raccolta pubblicitaria televisiva è arretrata del 4%. Nella seconda parte dell’anno, il mercato pubblicitario televisivo è visto in aumento nella parte bassa del range 1,5%-2,5%.Con un -1,96%, lo Stoxx Europe 600 Media ha fatto registrare la performance peggiore di giornata.In agenda macro spiccano le indicazioni relative l’indice di fiducia tedesco, 10,9 punti, e la crescita economica francese, +0,5% trimestrale. Dagli Stati Uniti, indicazioni migliori del previsto sono arrivate dall’indice che misura il sentiment dei consumatori, salito a 122,9 punti.