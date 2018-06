Borse europee chiudono in rosso, -1,7% per Londra

Luca Fiore 15 giugno 2018 - 17:59

MILANO (Finanza.com)

Segno meno per le borse europee nell’ultima seduta dell’ottava. Il calo del comparto energetico (-1,87%) e di quello dei titoli legati alle risorse di base (-3,01%) ha penalizzato in particolare il listino londinese, in rosso dell’1,7% a 7.633,91 punti. Segni meno anche a Francoforte (-0,74% a 13.010,55 punti) e Parigi (-0,48% a 5.501,88).