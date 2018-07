Borse europee chiudono deboli, -2% di Danske Bank

Luca Fiore 4 luglio 2018 - 17:58

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in moderato calo per le borse europee, ancora vittime delle tensioni commerciali e prive del faro rappresentato da Wall Street, chiusa in occasione del Giorno dell'Indipendenza. Londra ha terminato a 7.573,09 punti, -0,27%, Francoforte a 12.317,61 e Parigi a 5.320,50 (+0,07%).A livello di singole performance, +1,97% per la francese Orpea, spinta dalla promozione a “buy” annunciata dagli analisti di HSBC (-0,74%), e –2,01% per Danske Bank, dopo indiscrezioni di stampa su oltre 7 miliardi di euro riciclati attraverso una sua sussidiaria in Estonia.In agenda macro le indicazioni arrivate dal PMI servizi: sostanzialmente in linea con le stime il dato relativo Eurolandia (55,2 punti a giugno) mentre ha stupito in positivo quello britannico (55,1 punti).