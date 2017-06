Borse europee: cautela in vista del “Super giovedì”

Luca Fiore 7 giugno 2017 - 18:04

MILANO (Finanza.com)

Borse europee chiudono sotto la parità alla vigilia del “Super giovedì”. In attesa del meeting del Consiglio direttivo della BCE, delle elezioni politiche in Gran Bretagna e della testimonianza di James Comey (l'ex direttore dell'Fbi silurato a sorpresa da Trump), il Ftse100 si è fermato a 7.478,62 punti, -0,62%, il Dax ha chiuso a 12.672,49, -0,14%, e l’accoppiata formata da Cac40 e Ibex ha rispettivamente terminato a 5.265,53 e a 10.871,70 punti (-0,07% per entrambi).



A Parigi Vivendi è salita del 2,16% dopo l’accordo per l'acquisizione della quota di maggioranza detenuta dal gruppo Bollorè in Havas (+0,38%) mentre sul listino spagnolo il Banco Santander ha perso lo 0,88% in scia della notizia dell’aumento capitale da 7 miliardi a seguito dell’acquisto del Banco Popular.



In agenda macro le indicazioni sopra le stime arrivate dai prezzi delle abitazioni britanniche misurati da Halifax, saliti dello 0,4% mensile, e quelle deludenti relative le vendite al dettaglio italiane, scese dello 0,1% mensile. Dagli Usa è invece arrivato l’aggiornamento sulle scorte di petrolio, salite di 3,3 milioni di barili nell’ultima settimana (consenso -3,1 milioni).