Borse europee caute, indicazioni deludenti dal Pil a stelle e strisce

Luca Fiore 28 aprile 2017 - 18:01

MILANO (Finanza.com)

Chiusura di settimana all’insegna della debolezza per le borse europee. A Londra il Ftse100 ha terminato a 7.203,94 punti, lo 0,46% in meno rispetto al dato precedente, il Dax si è fermato a 12.438,01 (-0,05%) e il Cac40 a 5.267,33 (-0,08%). Sopra la parità l’Ibex, salito dello 0,3% a 10.715,80.



Nella seconda parte indicazioni deludenti quelle arrivate dal Pil statunitense, in aumento solo dello 0,7% annualizzato (consenso a +1,3%) nei primi tre mesi dell’anno. Si tratta del dato minore da tre anni.



Andamento particolarmente negativo dei consumi, saliti tra gennaio e marzo solo dello 0,3%, l'andamento peggiore dal 2009.