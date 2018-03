Borse europee ancora deboli, pesa guerra commerciale

Luca Fiore 23 marzo 2018 - 17:55

MILANO (Finanza.com)

La guerra commerciale dichiarata da Donald Trump continua a penalizzare la piazze finanziarie. L’ultima seduta dell’ottava a Parigi si è chiusa in calo dell’1,39% a 5.095,22 punti, a Madrid con un calo dello 0,99% a 9.393,10 punti ed a Londra con un -0,34% a 6.928,87 punti.La performance peggiore è stata registrata, non a caso, sul listino del primo esportatore mondiale la Germania: Francoforte ha terminato in rosso dell’1,77% a 11.886,31 punti.