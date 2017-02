Borse europee all’insegna della debolezza, a Londra rally di Randgold

Luca Fiore 6 febbraio 2017 - 13:14

MILANO (Finanza.com)

Nonostante dati macro e risultati trimestrali migliori del previsto, avvio di ottava sotto la parità per le borse europee. A Francoforte il Dax scende dello 0,42%, Madrid perde lo 0,27% e Parigi sega un -0,08%. Fa eccezione Londra, dove il Ftse100 sale dello 0,19%.



Sul listino della City spicca il balzo di Randgold Resources (+4,97%), che ha annunciato un incremento degli utili trimestrali del 76%, e il +0,76% di Glencore dopo le indiscrezioni di un accordo in Libia. Rosso invece per Ryanair (-2,78%) nonostante la società abbia precisato che il calo delle tariffe medie registrato nel quarto trimestre non esclude il raggiungimento del target di utili in aumento a/a.



Dopo le indicazioni sotto le stime arrivate dalla Cina, dove l’indice dei direttori degli acquisti (PMI) del terziario è sceso a 53,1 punti, i numeri arrivati dalla Zona Euro sono risultati migliori del previsto: gli ordini alle industrie tedesche hanno segnato un +5,2% mensile mentre l’indice di fiducia Sentix è salito a 17,4 punti.



Nella seconda parte è prevista la pubblicazione dell’indice statunitense LMCI (Labor Market Conditions Index) quello che, dall’ottobre 2014, rileva l’andamento del mercato del lavoro statunitense tramite l’analisi di 19 sottoindici.