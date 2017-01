Borse europee: Stoxx 600 ai massimi da oltre un anno, Actelion vola dopo l’accordo con J&J

Luca Fiore 26 gennaio 2017 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

I nuovi record storici registrati dai listini statunitensi favoriscono gli acquisti anche sulle borse europee: a metà seduta il Ftse100 sale dello 0,17%, il Cac40 registra un +0,13%, l’Ibex un +0,38% e il Dax un +0,49%. Massimi da oltre un anno per l’indice Stoxx 600, salito a livelli che non si vedevano dal dicembre 2015 a 368 punti.



Spicca in particolare il +20,49% di Actelion dopo la notizia dell’accordo da 30 miliardi di dollari con Johnson & Johnson.



Tra le società che hanno presentato i conti, +4,41% di Diageo e +3,77% di Nordea Bank in scia di risultati maggiori delle stime mentre Unilever scende del 4,18% a causa di un outlook valutato troppo timido.



Dopo le indicazioni migliori del previsto arrivate dalla crescita economica britannica, salita dello 0,6% trimestrale nel quarto trimestre, nella seconda parte arriveranno i dati statunitensi su nuove richieste di sussidio, bilancia commerciale, PMI servizi, vendite di case nuove e superindice.