Bayer: caduta verticale del titolo a Francoforte (-11%) su condanna Monsanto

Valeria Panigada 13 agosto 2018 - 11:26

MILANO (Finanza.com)

Tonfo del titolo Bayer sulla Borsa di Francoforte. L'azione del colosso chimico-farmaceutico cede 11 punti percentuali passando di mano in area 83 euro. A scatenare le vendite è stata la notizia riguardante la condanna dell'americana Monsanto, recentemente acquistata da Bayer per 62,5 miliardi di dollari, a pagare 289 milioni di dollari (253 milioni di euro) come risarcimento a causa del suo erbicida Roundup, ritenuto da un tribunale Usa all'origine del cancro di un agricoltore. Si riapre così il caso glifosato, la sostanza incriminata contenuta nell'erbicida Roundup su cui sono aperte 5.000 procedure simili negli Stati Uniti perché ritenuto rischioso per la salute.