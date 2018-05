Banche sotto attacco anche a Madrid

Luca Fiore 29 maggio 2018 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Le incertezze politiche in arrivo dal nostro paese spingono al ribasso le borse europee: a metà seduta Parigi segna un -1,51%, Londra un -1,31% e Francoforte un -1,41%. Particolarmente bersagliato dalle vendite, causa la mozione di sfiducia presentata dal PSOE contro il premier Mariano Rajoy, il listino spagnolo, in rosso del 2,6%.A Madrid, come a Milano, ad esser prese di mira sono le banche: il Banco Santander perde il 5,39%, BBVA il 3,29% e Bankia il 4,42%.Sul listino della City Dixons Carphone scende del 19,75% dopo un profit warning sull’esercizio fiscale 2019.