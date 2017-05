Banche e oil continuano a penalizzare le borse europee

Luca Fiore 26 maggio 2017 - 13:13

Rosso di mezzo punto percentuale per l’indice Stoxx 600, penalizzato dalle vendite che stanno colpendo il comparto bancario (-1,31% per l’indice di riferimento), gli energetici (-1,16%) e l’automotive (-0,99%).



All’indomani del meeting dell’Opec che ha confermato per altri nove mesi la riduzione dell’output a livello globale a 1,8 milioni di barili giornalieri, il greggio prova a risalire la china (+0,33%) dopo il tonfo registrato ieri (-4,63%).



In corrispondenza del giro di boa il Ftse100 sale dello 0,15%, il Dax scende dello 0,48%, il Cac40 dello 0,68% e l’Ibex segna un -0,94%.



Nel corso della seconda parte sarà la volta dei dati statunitensi su ordini di beni durevoli, crescita economica e sentiment dei consumatori.