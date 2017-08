Avvio di ottava in parità per le borse europee

Luca Fiore 7 agosto 2017 - 17:57

MILANO (Finanza.com)

Il calo della produzione industriale tedesca, -1,1% mensile a giugno, e le tensioni in arrivo dal fronte geopolitico favoriscono la prudenza sui listini europei.Londra si è fermata a 7.531,94 punti, +0,27%, Parigi a 5.207,89, +0,09%, e Madrid a 10.676,50, +0,17%. L’unico segno meno è stato registrato a Francoforte, dove il Dax ha terminato a 12.257,17 punti, lo 0,33% in meno rispetto al dato precedente.A spingere il listino londinese è stato un comparto minerario che capitalizza il rialzo del prezzo cinese del minerale di ferro (+2,38% di Anglo American, +2,33% di BHP Billiton e +1,79% di Rio Tinto).Acquisti anche su Renault (+0,67%), che ha firmato un accordo per creare una joint venture in Iran, mentre PostNL ha perso il 5,09% dopo aver annunciato che l’utile 2017 si attesterà nella parte bassa della guidance.