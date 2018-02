Acquisti sulle borse europee, tonfo per Provident Financial

Luca Fiore 26 febbraio 2018 - 18:14

MILANO (Finanza.com)

L’intonazione positiva dei listini statunitensi permette alle borse europee di iniziare la settimana con il segno più. A Francoforte il Dax ha terminato in rialzo dello 0,35% a 12.527,04 punti, il francese Cac40 è salito di mezzo punto percentuale a 5.344,26 (+ 0,51%) e il listino della City, il Ftse100, ha segnato un +0,62% a 7.289,58 punti. La performance migliore è stata registrata a Madrid (+0,81% a 9.902,40).In particolare evidenza il comparto tlc, alle prese con le timeline per l’adozione delle reti 5G: Temenos Group ha registrato un +6,06% e Nokia ha guadagnato il 2,31%. Nel comparto auto spicca il +2,16% di Porsche dopo la promozione da parte di Deutsche Bank (+0,14%) a "buy".Nuove vendite su Provident Financial (-9,21%) a seguito delle indiscrezioni su un’operazione di rafforzamento patrimoniale.Nel pomeriggio attenzione alla testimonianza di Mario Draghi davanti la Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento europeo. Dagli Stati uniti è in arrivo l’indice che misura le vendite di case esistenti, visto in aumento da 625 a 655 mila unità.