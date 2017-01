Zodiac Aerospace vola a Parigi (+21%) dopo offerta Safran

Valeria Panigada 19 gennaio 2017 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo del titolo Zodiac Aerospace sulla Borsa di Parigi dopo l'offerta ricevuta da Safran. Quest'ultima ha fatto sapere che lancerà un'Opa amicale a un prezzo di 29,47 euro per ogni azione Zodiac Aerospace, a cui seguirà una fusione sulla base di 0,485 azioni Safran per 1 azione Zodiac. Dalla loro unione nascerà un gigante da oltre 20 miliardi di fatturato, numero due mondiale nell'equipaggiamento aeronautico e il terzo attore a livello mondiale nel settore dell'aeronautica. Questa mattina sul listino di Parigi l'azione Zodiac Aerospace balza in avanti di 21,86% a 28,41 euro, avvicinandosi al prezzo di Opa. Safran segna un +1,6%.