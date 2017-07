Sodexo: tonfo in avvio (-5%) a Parigi dopo allarme sui ricavi

Valeria Panigada 6 luglio 2017 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Lagiornata è iniziata in salita per Sodexo, che sulla Borsa di Parigi cede quasi 5 punti percentuali (-4,97%). Questa mattina il gruppo francese ha lanciato l'allarme sui ricavi per l'esercizio 2016/2017, rivedendo al ribasso le stime di crescita, a causa delle performance inferiori alle attese registrate nel corso del terzo trimestre. Sodexo stima una crescita organica dei ricavi compresa tra l'1,5% e il 2%, rispetto al rialzo del 2,5% stimato in precedenza.