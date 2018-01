Lvmh in testa a Cac40 grazie a profitti e dividendo in forte crescita

Daniela La Cava 26 gennaio 2018 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

Pioggia di acquisti per Lvmh sul Cac40, dove il titolo avanza di quasi il 5% a 251,85 euro e indossa la maglia di migliore del listino in scia ai risultati in forte crescita per il 2017. Ieri a mercati chiusi il colosso francese del lusso ha annunciato di avere chiuso il 2017 con risultati record. Nel dettaglio l'utile netto ha segnato un rialzo del 29% a 5,13 miliardi di euro e il risultato da operazioni ricorrenti è salito del 18% a 8,29 miliardi. Il gruppo di Bernard Arnault ha visto i ricavi avanzare del 13% a 42,6 miliardi di euro. Forte di questi risultati, il gruppo transalpino proporrà un dividendo di 5 euro ad azione, in rialzo del 25 per cento.All'indomani dei conti per il 2017, gli esperti di Equita confermano la raccomandazione "buy" su Lvmh che "vanta buona visibilità sulle stime, forte posizionamento dei brand principali, perfetta execution, e valutazioni ragionevoli". "La recente sottoperformance ci sembra ingiustificata", segnalano gli esperti che hanno alzato il target sul big del lusso del 6% a 2910 euro.