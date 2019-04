Lvmh corre dopo vendite trimestrali, traina anche le italiane Moncler e Ferragamo

Daniela La Cava 11 aprile 2019 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

Brilla il settore del lusso in Europa dopo le indicazioni arrivate dalla francese Lvmh, che ha diffuso ieri a mercati chiusi un fatturato migliore delle attese. Nel dettaglio, il big francese ha raggiunto la cifra record di 12,5 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2019, con un rialzo del 16%. La crescita organica è invece salita dell'11%, battendo il consensus Bloomberg che pronosticava un rialzo dell'8,8 per cento.Come scrive Bloomberg con questi numeri migliori delle attese 'Lvmh ha mandato un segnale positivo al settore del lusso' e il mercato apprezza: il titolo del gruppo di Bernard Arnault avanza sulla Borsa di Parigi di quasi il 5% a 345 euro. Effetto positivo a cascata anche sulle big del lusso quotate a Piazza Affari, con Ferragamo e Moncler in testa al Ftse Mib con guadagni attorno al 2,6 per cento.