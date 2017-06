Crédit Agricole guadagna oltre 2% sul Borsa di Parigi, ceduta quota in Eurazeo alla famiglia Decaux

Daniela La Cava 7 giugno 2017 - 10:03

Crédit Agricole positiva sulla Piazza finanziaria francese (+2,44%) all'indomani della cessione di Eurazeo. Il gruppo bancario transalpino ha comunicato di avere raggiunto un accordo con la società di investimento della famiglia Decaux, JCDecaux Holding, per vendere la sua partecipazione in Eurazeo pari al 15,42% per una cifra pari a 790,5 milioni di euro. La cessione, si legge in una nota della società, avrà un impatto positivo di circa 100 milioni di euro sull'utile netto di gruppo per il secondo triemstre.