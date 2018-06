Carrefour in testa al Cac40 grazie al deal con Google

Daniela La Cava 12 giugno 2018 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Partenza sprint per Carrefour in Borsa, con il titolo del big della grande distribuzione francese che guadagna oltre il 3% e si posiziona in testa al Cac40 dopo l'annuncio del deal con Google. In particolare, Carrefour ha annunciato di avere stretto un accordo di partnership strategica il colosso tech Usa per sviluppare "una nuova esperienza di acquisto per i consumatori francesi". Tre gli obiettivi di questa partnership: l'implementazione dell'offerta di vendita Carrefour su una nuova interfaccia del sito di Google Shopping e di Google Assistant in Francia a partire dal 2019, la creazione di un centro di innovazione a Parigi e l'accelerazione della digitalizzazione del gruppo Carrefour.