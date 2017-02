Borse europee sopra la parità, rally a Parigi per Eutelsat

Luca Fiore 9 febbraio 2017 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Le indicazioni in arrivo dalle trimestrali societarie spingono le borse europee. A metà seduta Londra sale dello 0,34%, Madrid dello 0,65% e Francoforte segna un +0,72%. Il Cac40 guarda tutti dall’alto con un +0,98% in scia del +6,31% di Eutelsat, che ha annunciato l’acquisizione di Viasat, e il +2,63% di Societe Generale, che ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto di 390 milioni di euro.



L’istituto parigino ha acquistato il 50% di Antarius detenuto da Aviva (+1,17%) per 499 milioni di euro. Restando a Parigi,-0,18% di Pernod Ricard che ha terminato il semestre al 31 dicembre con un utile di 924 milioni di euro, in aumento rispetto agli 896 milioni precedenti.



Dopo le indicazioni arrivate dalla bilancia commerciale tedesca, il cui surplus si è attestato a 18,4 miliardi (consenso 23,2 miliardi), nella seconda parte l’appuntamento è con le nuove richieste di sussidio statunitensi, viste in lieve aumento da 246 a 249 mila unità.