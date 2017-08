Borse europee positive, pomeriggio ricco di indicazioni macro

Luca Fiore 31 agosto 2017 - 12:51

MILANO (Finanza.com)

Seduta particolarmente positiva per il comparto europeo dei titoli legati alle risorse di base, in rialzo dell’1,8%. Merito delle indicazioni arrivate da Pechino, dove il PMI manifatturiero ha battuto le stime salendo a 51,7 punti. In particolare spicca il +1,67% di Antofagasta, il +3,2% di Anglo American e il +1,9% di Rio Tinto (su cui Jefferies ha alzato il prezzo obiettivo).Segno meno invece per i retailers, penalizzati dal tonfo di Carrefour (-14,85%) dopo un warning sugli utili 2017. In rosso anche Metro (-3,53%) che nel terzo trimestre ha registrato vendite in aumento del 4,9% a 9,3 miliardi.A Parigi, due velocità per Pernod Ricard (-2,99%), causa un utile “adjusted” sotto le stime, e Bouygues (+2,38%), che ha confermato l’outlook sull’esercizio corrente.Nel complesso, Londra sale dello 0,67%, Francoforte dello 0,7 e Parigi dello 0,8 per cento. Completa il quadro il +0,92% di Madrid. Oltre alle notizie arrivate dalla Cina, nella prima parte sono stati pubblicati i numeri su inflazione e disoccupazione della Zona Euro: la prima ha battuto le stime salendo all’1,5% annuo, il secondo si è confermato al 9,1%.Nella seconda parte sarà la volta dei dati statunitensi su nuove richieste di sussidio, spese e consumi, PMI Chicago e compromessi immobiliari.