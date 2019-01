Balyo: balzo del 54% in borsa dopo accordo con Amazon. Per analisti prossima M&A

Alessandra Caparello 10 gennaio 2019 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

Balzo del 54% alla borsa di Parigi per le azioni di Balyo, azienda francese specializzata in soluzioni di robotica, nello sviluppo e produzione di carrelli automatizzati dopo l’accordo con Amazon della durata di sette anni.Secondo gli analisti della Gilbert Dupont, questo annuncio è strategico perché pone le basi per una potenziale acquisizione di Balyo da parte di Amazon nei prossimi anni.