Wall Street prova a rialzare la testa, listini virano in positivo

6 febbraio 2018

MILANO (Finanza.com)

Wall Street prova a rialzare la testa dopo i ribassi delle ultime sedute. I tre principali indici statunitensi hanno virato in territorio pisitivo, dopo aver aperto in calo per la terza giornata consecutiva. A circa mezz'ora dall'avvio il Dow Jones sale dello 0,86%, l'S&P500 guadagna lo 0,91% e il Nasdaq avanza dell'1,01%. Ieri la Borsa di New York ha registrato la peggiore seduta dall’estate del 2011, erodendo i guadagni di inizio anno.